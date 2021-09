Lorenzo Barresi , medico allergologo che lo scorso 14 settembre è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di violenze sessuali, è stato sospeso dall'Ordine dei medici di Siracusa. Il medico 60enne, pur non operando nel territorio aretuseo, risultava iscritto nell'albo della provincia . «L'Ordine dei medici e i suoi iscritti devono perseguire l'unico fine, che è quello di tutelare la salute», afferma Anselmo Madeddu , presidente dell'Ordine di Siracusa.

«Abbiamo fiducia nella giustizia, pertanto ci auguriamo che presto si possa giungere alla verità dei fatti - prosegue Madeddu - Qualora venisse confermato il quadro accusatorio del collega, la condanna dell'Ordine sarà dura, come lo è sempre stata nei confronti di tutti quei comportamenti che gettano discredito sulla nostra categoria professionale ledendone la dignità, oltre a intaccare il rapporto di fiducia tra medici e pazienti, che in noi devono sempre trovare dei punti di riferimento e non soltanto sotto l’aspetto scientifico ma innanzitutto umano e morale». Il medico, che ha studi privati a Palermo, Messina e Giarre è stato arrestato dai carabinieri dopo le testimonianze fornite da alcune pazienti alle quali l'uomo chiedeva di denudarsi.