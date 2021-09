I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto con i supporto del nucleo operativo della compagnia dei carabinieri di Catania hanno attuato dei controlli relativamente al trasporto su strada dei rifiuti. All'operazione hanno partecipato diverse pattuglie del comprensorio Longano. A Falcone, in provincia di Messina, i militari hanno denunciato tre imprenditori, residenti nel circondario, per le ipotesi di reato di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in mancanza dei formulari e di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. I tre sono stati sorpresi mentre trasportavano scarti di lavorazioni edili senza la documentazione. Il mezzo con cui trasportavano i rifiuti è stato sequestrato.