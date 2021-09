La Sicilia è la regione italiana con più contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nell'ultimo bolletitno del ministero della Salute. Sono 538 le nuove infezioni intercettate dal sistema sanitario nell'isola. Al momento in Sicilia ci sono 21.036 persone che hanno il virus. Da ieri si registrano anche due decessi, mentre ci sono state 238 guarigioni.

Il tasso di positività a livello nazionale sale intanto all'1,4 per cento, un decimale in più rispetto a ieri. Sul fronte dell'ospedalizzazione sono 530 in tutto il Paese, undici in più rispetto all'ultimo bollettino.