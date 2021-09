Una settimana dopo la scoperta della positività al Covid, ha abbandonato l'abitazione in cui si trovava in quarantena fiduciaria ed è andato in giro per il paese. È accaduto a Brucoli, frazione del comune di Augusta. Protagonista un uomo di 42 anni, bloccato dai carabinieri e che adesso rischia una condanna fino a 18 mesi e una multa per un massimo di cinquemila euro.