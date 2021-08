Sono al momento circa tre milioni - pari al 70,88 per cento della popolazione - i siciliani che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid . La percentuale cala al 61,71 per cento se si guarda a chi ha completato il ciclo. I dati, aggiornati al 26 agosto, sono stati diffusi dalla Reigone Siciliana.

A livello provinciale, nel Palermitano risulta immunizzato il 66,95 per cento, seguono Agrigento (66,31%), Enna (63,44%), Ragusa (63,10%), Trapani (63%), e Caltanissetta con il 61,01 per cento. A fare peggio sono Messina (57,33%), Catania (57,30) e Siracusa dove il dato al momento è fermo al 56,63%.

«Sopra la soglia del 70 per cento di popolazione che ha ricevuto la prima dose ci sono 173 comuni su 390 - si legge in una nota della Regione - Osservando la situazione dei singoli comuni, si nota che sia la prima sia l'ultima posizione nella classifica delle percentuali di vaccinazione sono occupate da due paesi del Messinese: il più virtuoso, infatti, è il piccolo centro di Roccafiorita, dove è immunizzato addirittura il 101,16% della popolazione target (il 109,30% ha ricevuto la prima dose), segno che in questa località sono stati vaccinati anche turisti di passaggio; in coda figura Fiumedinisi, dove solo un cittadino su tre risulta immunizzato (34,52%) e il 40,48% della cittadinanza ha ricevuto la prima dose».