Le fiamme non destano più preoccupazione, ma è stata una notte di grande paura e preoccupazione a Troina, dove un incendio ha devastato l'intera valle che circonda il Comune dell'Ennese, minacciando anche il centro abitato. «L'incendio è stato domato alle cinque del mattino - dice a MeridioNews il sindaco Fabio Venezia - ci sono diverse squadre sul territorio per monitorare e bonificare. Centinaia e centinaia di ettari sono andati distrutti, aziende agricole in ginocchio, una situazione pesante».

«Se il fuoco avesse oltrepassato il fiume, si sarebbe potuto dirigere sull'abitato di Troina - continua il primo cittadino - Ci sono state operazioni molto impegnative, ma questo ha permesso di mettere in sicurezza il paese stanotte: dopo le 20.30, i canadair non possono più volare e con fiamme alte anche 15 metri, intervenire da terra non è stato semplice». Operazioni che hanno coinvolto anche gli abitanti del piccolo centro. «C'è stata grande solidarietà tra allevatori e agricoltori, che si sono aiutati l'uno con l'altro con i propri mezzi per mettere i sicurezza fienili e bestiame. Anche i cittadini hanno cercato di fare la loro parte».

Spente le fiamme, si passa alla conta dei danni, che si preannunciano ingenti. A pagare il prezzo più alto le aziende agricole e gli allevatori. Partite anche le indagini per cercare di dare un volto ai possibili autori del disastro. «Ovviamente l'incendio è di matrice dolosa - conclude Venezia - Chiederemo lo stato di emergenza. Lo Stato e la Regione adesso non lascino da soli i nostri cittadini. Ci costituiremo parte civile qualora verrà trovato un responsabile. Tutto ciò è intollerabile».