Quando si pensa alla Germania, le prime cose che vengono in mente sono la cosmopolita Berlino, le tante birre dell'Oktoberfest di Monaco di Baviera e in generale quello stile che mischia il gotico e il moderno e che va a “marcare” le città teutoniche. Sicuramente un altro punto di grande interesse è la Foresta Nera, vista in molti film oppure letta nelle fiabe folkloristiche, una meta che ogni anno attrae sempre più turisti provenienti anche dal nostro Paese, compresa la Sicilia. Dall'isola è possibile raggiungere la Germania con l'aereo, il treno o i bus. Del resto, se i tedeschi sono famosi per passare le loro vacanze sui laghi italiani come quello di Garda oppure di Como, casa tra l'altro di tantissimi vip del cinema come George Clooney, è altrettanto vero che anche gli italiani vanno all'estero per trascorrere le proprie ferie. Soprattutto in questo periodo, dopo i tanti mesi di lockdown e le numerose restrizioni previste dal governo per arginare la piaga mondiale del Covid – 19, al giorno d'oggi è forte la voglia di svagarsi più che mai dato che la bella stagione è ormai alle porte.

Le temperature salgono, le scuole sono finite e la campagna vaccinale sta procedendo in maniera abbastanza spedita un po' in tutte le regioni dello Stivale, quindi è il periodo migliore per partire mantenendo comunque alta la guardia e rispettando sempre le norme sanitarie come il distanziamento sociale e l'utilizzo corretto della mascherina. Insomma, bisogna portare ancora un po' di pazienza. La Foresta Nera è una zona davvero ampia e le cose da vedere e da fare sono moltissime. Per farvi un esempio più pratico ne abbiamo selezionate per voi ben tre, ad esclusione di Friburgo con i suoi vigneti perché era un po' troppo “scontata”, perciò buona lettura.

Un giro sulle placide acque del lago Titisee

Visitabile in ogni stagione dell'anno, pensate che in inverno diventa una grandissima pista di pattinaggio sul ghiaccio, questo lago si trova a circa due ore di treno da Francoforte ed è il luogo ideale per ricaricare le batterie e godersi tutta la calma e la maestosità della natura.

Un tuffo nella storia con il Museo all'aperto Vogtsbauernhof

Giardini fioriti, spazi verdi e boschi immensi caratterizzano questo luogo da favola, del resto anche i fratelli Grimm hanno raccolto lì molte delle loro storie, dove potrete provare un autentico tuffo nella storia scoprendo come si viveva in un villaggio del XVII secolo. Ideale anche per chi ha dei bambini al seguito!

Un sorso di giovinezza a Baden – Baden

La città termale per eccellenza sin dai tempi della conquista romana dove, come i legionari o i patrizi di un tempo, potrete anche voi godere di tutto il piacere delle acque sorgive ed abbeverarvi a quella che si credeva essere la fonte della giovinezza. Magari funziona!

Se poi volete essere sicuri di farvi capire sempre, e capire a vostra volta i segnali stradali o quello che le persone vi dicono, potreste sempre portarvi un piccolo dizionario tascabile oppure frequentare delle pratiche lezioni di tedesco online per farvi trovare sempre pronti e sul pezzo.