Un 22enne di anzionalità olandese, in ferie ad Agira (Enna), è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di materiale pornografico, estorsione e minaccia. La segnalazione della possibile presenza in Sicilia del giovane è arrivata dall'Olanda. Omar Zidan da tempo si era reso irreperibile. Nel centro dell'Ennese viveva in un'abitazione con la compagna e i suoi figli minorenni.