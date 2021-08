Alcuni colpi di pistola sono stati sparati contro il portone dell'abitazione di un commerciante in via Palma a Licata, in provincia di Agrigento. L'episodio, che sembrerebbe avere le caratteristiche dell'intimidazione, è avvenuto intorno alle 12.30 di oggi. Nessuno è rimasto ferito. I carabinieri della compagnia di Licata hanno già avviato le indagini e stanno lavorando per rintracciare il responsabile.