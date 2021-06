I carabinieri, supportati dall'unità cinofila, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti, tre italiani e un egiziano, emessa dal giudice per le indagini preliminari. L'operazione denominata Mola è partita da un'indagine investigativa da parte dei militari che ha consentito di disarticolare un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti nel Comune di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Le verifiche da parte degli inquirenti, iniziate a febbraio del 2019, hanno fatto emergere l'esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di cocaina e hashish, principalmente portato avanti dalla famiglia Chiarelli.