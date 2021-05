Aveva compiuto diversi furti in supermercati e centri commerciali tra Siracusano e Ragusano. I carabinieri hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato in concorso Arianna La Cognata, 41enne di Vittoria . Le indagini sulla donna erano partite lo scorso febbraio, quando i militari di Comiso avevano raccolto la denuncia di un centro commerciale del posto per il furto di un televisore.

La Cognata, sempre a febbraio, aveva portato a termine altri due colpi a Vittoria e a Ispica. Utilizzava sempre la stessa tecnica: dapprima, portava via i beni non pagandoli e, dopo qualche giorno, si recava presso il box informazioni del punto vendita del centro commerciale per richiedere l’emissione della fattura dei che sosteneva di avere acquistato nei giorni precedenti o la loro sostituzione per cambio colore.

I carabinieri sono riusciti a risalire alla donna grazie all’analisi delle immagini presenti nei vari sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali colpiti e alle numerose testimonianze rilasciate dal personale dipendente. Le indagini, tutt’ora in corso, sono volte a identificare un complice che prestava aiuto alla donna per mettere a segno i vari colpi. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.