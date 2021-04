È di quattro vittime il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla strada provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina, all’altezza del bivio per Vittoria nel Ragusano. Un furgone Ford Transit guidato da un commerciante, per cause ancora da accertare, ha impattato una Ford Fusion occupata da quattro ragazzi, secondo le prime notizie sarebbero extracomunitari che lavoravano nelle serre della zona.