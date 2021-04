C'erano anche due 14enni nella baby gang che era diventata l'incubo di tre disabili a Licata . I carabinieri hanno eseguito il provvedimento di collocamento in comunità per i due adolescenti , su disposizione della procura, dopo un approfondimento dell'indagine che di recente aveva già portato all'arresto di diversi adulti.

Le vessazioni a cui erano costrette le vittime sono state riprese con i cellulari e in alcuni casi pubblicate anche sui social network. I due 14enni si sono resi protagonisti del taglio di capelli a una delle vittime, mentre questa stava dormando. Nella circostanza l'uomo è stato bloccato con un piede nel collo, fino quasi a soffocarlo. In un altro caso, i due giovanissimi hanno schiaffeggiato e sputato addosso a un invalido.

Vittima anche un ex assessore comunale, picchiato per aver rimproverato i giovani che stavano distruggendo un tabellone posto nel giardino pubblico. In quell'occasione l'uomo ha riportato la frattura di un dito e un trauma cranico alla fronte.