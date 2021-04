Incidente mortale sulla strada provinciale 3 Acate-Chiaramonte Gulfi, in prossimità di Roccazzo, in provincia di Ragusa. A perdere la vita è stata una coppia: un uomo di 74 anni, morto sul colpo, e la moglie 65enne, per la quale è stata vana la corsa in ospedale. L'impatto ha interessato una Ford Kuga e una Fiat Panda, su cui si trovavano i coniugi. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che una delle auto abbia perso il controllo, generando lo scontro frontale.