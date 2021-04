Denunciate dieci persone nell'Ennese per avere percepito il reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. L'indagine della guardia di finanza si è sviluppata in sinergia con l'Inps e ha portato alla scoperta di nuclei familiari che avevano avuto accesso al sussidio, pur avendo tra i componenti soggetti con condanne penali o misure cautelari. Tra i beneficiari anche persone con precedenti per mafia.