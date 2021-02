Svolta nelle indagini per l'affondamento della Nuova Iside, il peschereccio colato a picco al largo di San Vito lo Capo il 12 maggio dell'anno scorso. Il tribunale di Palermo ha accolto la richiesta della procura in merito all'arresto dell'armatore Raffaele Brullo, del comandante Giuseppe Caratozzolo e del terzo ufficiale di coperta della motonave Vulcanello, Gioacchino Costagliola.