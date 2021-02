Ieri, i Carabinieri della Stazione di Longi , hanno arrestato in flagranza di reato, P.A., 61enne, operaio forestale stagionale originario del Comune del Messinese, ritenuto responsabile del reato di incendio boschivo in area protetta.

Nella mattinata, i militari erano intervenuti in località Ferrante di Portella Gazzana, dove si era sviluppato un incendio. Sul posto hanno sorpreso l'uomo intento a incendiare un’area boschiva in prossimità del Parco dei Nebrodi, un luogo di particolare interesse naturalistico.

Il 61enne è stato bloccato e sottoposto a perquisizione: è stato trovato in possesso di vario materiale per la combustione. I vigili del fuoco hanno pensato a domare le fiamme, evitando che l'incendio si propagasse. Il materiale ritrovato addosso all'uomo è stato sequestrato e l'operaio è stato posto in stato di fermo, in flagranza di reato, con l'accusa di incendio boschivo in un’area protetta. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l'uomo è stato condotto presso la propria abitazione dove attenderà l'udienza di convalida del fermo agli arresti domiciliari.