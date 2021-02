La Caronte & Tourist finisce in amministrazione giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale di Reggio Calabria su richiesta dei magistrati della Dda di Reggio Calabria. Si tratta della società, con sede a Messina, che storicamente gestisce i collegamenti via traghetto tra Calabria e Sicilia. Il valore della misura patrimoniale è di circa 800mila euro. Il provvedimento interessa anche il dipendente Massimo Buda, che è figlio di Santo Buda, esponenente della famiglia di ndrangheta che sarebbe alleata con la cosca Imerti-Condello di Villa San Giovanni. Il provvedimento comprende due ditte individuali, cinque terreni, due appartamenti e un garage. Alcuni immobili ricadono nel comune milanese di Lissone.