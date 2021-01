Nuove rotte a partire da fine marzo dall'aeroporto di Trapani Birgi . La compagnia greca Lumiwings collegherà infatti lo scalo siciliano con Forlì dal 28 marzo e, a partire da inizio giugno, con Santorini , Rodi ed Heraklion , sull'isola di Creta. Prevista anche l'attivazione delle tratte Trapani-Katowice e Trapani-Lodiz , in Polonia, e Trapani-Arad , in Romania. In quest'ultimo caso previsto scalo a Forlì.

«Nonostante le notevoli limitazioni imposte dalla pandemia - ha dichiarato il presidente di Airgest Salvatore Ombra - non abbiamo smesso di lavorare e programmare per offrire al territorio nuove occasioni di crescita e sviluppo. Salutiamo l'ingresso della compagnia Lumiwings, fondata ad Atene nel 2015 da veri appassionati per il volo e l'aeronautica, una compagnia giovane e dinamica che grazie alla grande esperienza dei soci, maturata nei settori charter e noleggio ad altre compagnie aeree, ora si propone anche come compagnia di linea».

Dal Vincenzo Florio resta confermata - tramite le rotte assegnate a Tayaranjet - la possibilità di volare verso Trieste, mentre Albastar servirà Parma, Napoli e Brindisi. In questi casi si tratta di rotte assegnate sfruttando le risorse per la continuità territoriale. Sempre Albastar garantisce i voli per Roma e, dal 5 marzo, il collegamento con Milano Malpensa. Sempre da Trapani, Blue Air vola su Torino, mentre Ryanair ha sospeso la tratta Traani-Bologna per tutto febbraio. Dat è invece il vettore che collega il capoluogo di provincia con l'isola di Pantelleria.