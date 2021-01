La strada statale 624 Palermo-Sciacca è chiusa al transito in prossimità di Santa Margherita di Belice , nell'agrigentino. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante fuori sagoma ha urtato , danneggiandolo, il cavalcavia che si trova al chilometro 69 , di competenza comunale.

La strada statale 624 Palermo-Sciacca è chiusa al transito in prossimità di Santa Margherita di Belice, nell'agrigentino. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante fuori sagoma ha urtato, danneggiandolo, il cavalcavia che si trova al chilometro 69, di competenza comunale.

Sono in corso verifiche. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata in entrambe le direzioni, ai chilometri 66,3 e 71, con itinerario alternativo costituito dalla statale 188 e dalla provinciale 70.