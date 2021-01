Una corsa clandestina di cavalli lungo la strada statale 124 , nel tratto compreso tra i Comuni di Noto e Palazzolo Acreide , in provincia di Siracusa. L'evento, totalmente abusivo, è stato immortalato da video e foto poi finiti su Facebook e Instagram. Durante la gara è stato registrato anche un incidente tra due scooter , uno di questi con a bordo tre persone.

Attraverso i filmati i carabinieri della compagnia di Noto sono riusciti a individuare organizzatori e partecipanti. Denunciate otto persone con l'accusa di maltrattamenti di animali e competizione non autorizzata. I militari stanno continuando le indagini, insieme ai colleghi di Avola, per riuscire a identificare altre persone. Per loro scatterà anche la sanzione relativa alla violazione della normativa anti-Covid-19.

Tra le persone individuate ci sono anche i fantini delle due scuderie che hanno preso parte alla gara. Per il momento è stato sequestrato un solo animale, insieme al calesse.