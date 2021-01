La detenzione domiciliare non è bastata a farlo desistere. Il pregiudicato 31enne di Augusta Simone Verde è stato arrestato perché da casa avrebbe continuato a spacciare. L'uomo adesso si trova nella casa circondariale di piazza Lanza a Catania.

Verde era uscito dal carcere solo da pochi mesi, dopo essere stato arrestato nel gennaio del 2019 per scontare in carcere un cumulo di pene di circa due anni e mezzo per reati di droga e furti in abitazione. Dallo scorso mese di luglio il 31enne era stato posto agli arresti domiciliari.

Il 27 dicembre, i carabinieri di Augusta nel corso di un controllo lo hanno trovato in possesso di cinque dosi di cocaina e lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Nonostante la denuncia, Verde ha proseguito la detenzione domiciliare nella propria abitazione.

La segnalazione dei carabinieri è stata inoltrata dalla procura di Siracusa al tribunale di sorveglianza di Catania che, qualche giorno fa, ha disposto la revoca del beneficio dopo avere constatato che il 31enne aveva ripreso a delinquere.