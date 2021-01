Sono 1867 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il numero di tamponi processati è di 10737, mentre ieri erano stati 10542 con 1969 contagiati. Identico il numero delle persone decedute: 36. Dall'inizio della settimana le persone morte sono 149. Oggi il tasso di contagio passa da 18,6 a 17,3.

Fra le province Catania continua a primeggiare con 581 nuovi casi. Poi Palermo 479, Messina 222, Siracusa 188, Trapani 163, Caltanissetta 98, Agrigento 84, Enna 27 e Ragusa 25.

I dati sono contenuti nel bollettino quotidiano del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità. In aumento il numero dei pazienti Covid ricoverati in regime ordinario: ieri erano 1371, oggi sono 1397. In leggera discesa i ricoverati nei reparti di Terapia intensiva e sub intensiva, passati dai 208 di 24 ore fa ai 205 di oggi.