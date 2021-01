A tradirlo è stato un tatuaggio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Così è stato arrestato Vittorio Piazzese, 36enne di Pachino, con diversi precedenti penali alle spalle. L'uomo è accusato di essere l'autore di una rapina ai danni di una gioielleria di Siracusa.

Con tuta color senape addosso e un grosso coltello nascosto, ha fatto ingresso nell'esercizio commerciale dopo avere lasciato i domiciliari togliendo il braccialetto elettronico. Al gioielliere l'uomo ha puntato l'arma, così da intimidirlo mentre portava via gioielli per 12mila euro.

Non soddisfatto, Piazzese prima di andare via ha preso dalla tasca del titolare alcune centinaia di euro. I poliziotti, però, sono andati a trovarlo nella sua abitazione e, a fronte di una corrispondenza tra il tatuaggio dell'uomo e quello ripreso dalle telecamere, lo hanno arrestato con l'accusa di rapina ed evasione. Su disposizione del giudice, Piazzese è stato portato in carcere.