Tre arresti per droga nei giorni scorsi a Messina . Nel primo caso, un 31enne, che vive nel villaggio di Giostra e già in affidamento ai servizi sociali, è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Tre arresti per droga nei giorni scorsi a Messina. Nel primo caso, un 31enne, che vive nel villaggio di Giostra e già in affidamento ai servizi sociali, è stato arrestato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di oltre novemila euro, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. A quel punto i militari hanno deciso di estendere i controlli all'abitazione, dove sono stati trovati 55 grammi di marijuana e 25 di cocaina.

L'accusa di detenzione di droga è stata estesa anche nei confronti della nonna 73enne e di un 28enne anche lui convivente. La casa è ritenuta un punto consolidato di spaccio. Sequestrati anche un impianto di videosorveglianza e un bilancino. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia in carcere per il 31enne, mentre la 73enne e il 28enne sono finiti ai domiciliari.