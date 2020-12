«Oggi è il giorno della gioia, abbiamo fatto tutto quello che potevamo per riportarli a casa. C'è stato un momento in cui avevamo perso le speranze, ma finalmente posso riabbracciare mio figlio». A parlare è la signora Rosetta. È la madre del comandante Pietro Marrone, uno dei 18 membri dell'equipaggio dei motopesce Medinea e Antartide, sequestrati in mare e costretti a trascorrere oltre cento giorni in Libia.