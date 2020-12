Ottocentosettantotto positivi su su oltre 7200 tamponi effettuati. Questo il dato sul monitoraggio della pandemia di Covid-19 in Sicilia relativo alla giornata di ieri. Sono 22, invece, i morti registrati nelle ultime 24 ore tra le persone che avevano contratto il virus. Il totale adesso è di 2131 decessi .

Sul fronte del totale dei positivi, invece, l'ultimo aggiornamento parla di 33.843 casi. Di questi, larga parte (quasi 32.600) si trova a casa in isolamento domiciliare, mentre in ospedale ci sono 1245 pazienti ricoverati. In tal senso sono 174 quelli che hanno bisogno della terapia intensiva. Quasi un migliaio, invece, sono state le guarigioni dichiarate nelle ultime 24 ore.

Questa la ripartizione a livello provinciale dei nuovi 878 positivi: 278 a Catania, 190 a Messina, 180 a Palermo, 61 a Ragusa, 55 a Siracusa, 50 a Trapani, 34 a Enna, 16 a Caltanissetta e 14 ad Agrigento.