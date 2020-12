«Ho appena ricevuto un messaggio vocale di mio padre che mi dice: " Siamo liberi "». Ad annunciarlo è stata la figlia di uno dei 18 pescatori dei due motopesca di Mazara del Vallo che per 108 giorni sono stati trattenuti in Libia , a Bengasi. I familiari adesso si sono radunati davanti al municipio mazarese con il sindaco Salvatore Quinci . «È un grande giorno per tutti noi - ha detto il primo cittadino - Abbiamo ricevuto comunicazioni su una liberazione imminente e, adesso, aspettiamo ulteriori notizie e la conclusione di questa vicenda ».

Intanto, è arrivata anche la notizia che i pescatori sono già a bordo dei pescherecci. «Aspettano l'ok per togliere la cima e fare rotta su Mazara del Vallo - ha dichiarato Vito Gangitano, il presidente del consiglio comunale di Mazara del Vallo - Da quello che abbiamo capito, arriveranno con le barche». Appresa la notizia della liberazione dei pescatori, anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchina ha espresso la propria soddisfazione: «Adesso, nonostante tutto, sarà un bel Natale per la comunità mazarese e anche per la nostra città che dal mare trae sostentamento per molte famiglie. Adesso - ha aggiunto il primo cittadino - potremo rialzare la bandiera della nostra città».

Una notizia inaspettata che «dopo tre mesi di attesa, ci aveva reso scettici - ha dichiarato il vescovo monsignor Domenico Mogavero - Ora l'incubo è finito e questo è il più bel regalo di Natale per le famiglie. La gioia è tutta loro ma anche nostra - ha aggiunto - e adesso aspettiamo di trascorrere queste ore in attesa di riabbracciarli».