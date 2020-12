Azzerata una baby gang dedita ai furti a Vittoria , in provincia di Ragusa . Tre minorenni sono stati posti in diverse comunità per ordine del giudice per le indagini preliminari e su richiesta della procura presso il tribunale per i minorenni di Catania . I tre, tutti compresi tra i 16 e i 17 anni , avrebbero messo a segno una serie di colpi tra ottobre e novembre di quest'anno.

Azzerata una baby gang dedita ai furti a Vittoria, in provincia di Ragusa. Tre minorenni sono stati posti in diverse comunità per ordine del giudice per le indagini preliminari e su richiesta della procura presso il tribunale per i minorenni di Catania. I tre, tutti compresi tra i 16 e i 17 anni, avrebbero messo a segno una serie di colpi tra ottobre e novembre di quest'anno.

Le indagini, portate avanti dagli agenti del commissariato di Vittoria, hanno fatto luce sulla scia di furti iniziata il 9 ottobre con un raid in una chiesa in pieno centro. Sono seguiti una incursione in un asilo e un furto ai danni di un cinema multisala.