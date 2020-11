Un o micidio nella notte a Castelvetrano. La vittima è il 33enne Vincenzo Favoroso detto Tacatà. L'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta in via Mazzini , in una zona centrale della cittadina del Trapanese.

Un omicidio nella notte a Castelvetrano. La vittima è il 33enne Vincenzo Favoroso detto Tacatà. L'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. La sparatoria è avvenuta in via Mazzini, in una zona centrale della cittadina del Trapanese.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia scientifica per i rilievi del caso e i carabinieri di Castelvetrano che hanno già avviato le indagini per individuare il responsabile e per ricostruire la dinamica e il movente del delitto. Stando a quanto emerso finora pare che l'omicidio avvenuto al culmine di una lite.