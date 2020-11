Ispezioni in corso in provincia di Messina nei confronti di 17 persone indagate dalla procura per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio, sottrazione di imposte . Coinvolta anche la Banca di Credito Peloritano per le ipotesi di reato di ricettazione e riciclaggio.

«L’attività di polizia giudiziaria in corso si è resa necessaria, al fine di acquisire agli atti del fascicolo - si legge in una nota officiale - elementi fondamentali per la cristallizzazione delle eventuali responsabilità penali ipotizzate nei confronti degli indagati».

« Con le operazioni odierne, i militari della guardia di finanza di Messina - prosegue la nota - stanno procedendo al sequestro non solo di documentazione cartacea, ma anche informatica e digitale, così da assicurare fonti di prova alla giustizia e ricostruire puntualmente la fitta rete di relazioni esistente tra i gli indagati».