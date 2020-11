I carabinieri della stazione di Lentini hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il 21enne Alfio Mangiameli . I militari, nel corso del quotidiano controllo alla circolazione stradale e del rispetto delle prescrizioni relative al contenimento del Coronavirus, sono intervenuti in una via centrale di Lentini, poiché era stato segnalato un incidente stradale autonomo .

I carabinieri della stazione di Lentini hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il 21enne Alfio Mangiameli. I militari, nel corso del quotidiano controllo alla circolazione stradale e del rispetto delle prescrizioni relative al contenimento del Coronavirus, sono intervenuti in una via centrale di Lentini, poiché era stato segnalato un incidente stradale autonomo.

Una vettura infatti, senza il coinvolgimento di alcun altro veicolo, era uscita di strada andando a impattare contro un muro. Il giovane coinvolto nel sinistro non aveva fortunatamente riportato particolari conseguenze, tuttavia alla vista dei carabinieri ha iniziato a manifestare nervosismo. I militari si sono quindi insospettiti ed hanno eseguito una perquisizione personale, successivamente estesa anche al veicolo.

Le attività hanno permesso in breve di appurare il motivo di tanta irrequietezza da parte del giovane: la perquisizione ha infatti portato al rinvenimento, nel vano porta bagagli, di 175 grammi di marijuana, abilmente occultati e in parte già suddivisi in dosi. I carabinieri hanno arrestato il 21enne con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e hanno sequestrato tutta la droga. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Mangiameli è stato sanzionato in via amministrativa per il mancato rispetto del Dpcm in quanto circolava senza alcun giustificato motivo oltre l’orario consentito.