Individuati 642 positivi a fronte di 27573 tamponi rapidi effettuati. Sono questi i numeri della prima giornata della campagna di screening su base volontaria, avviata dalla Regione Siciliana in collaborazione con l'Associazione nazionale Comuni italiani, in quaranta città siciliane. Sotto la lente d'ingrandimento c'è la popolazione scolastica: docenti, impiegati, studenti e nuclei familiari di riferimento. I soggetti positivi sono stati il 2,33 per cento di coloro che si sono sottoposti al test. Gli stessi, come previsto dai protocolli sanitari, subito dopo sono stati sottoposti a tampone molecolare, ossia quello di riferimento per la necessaria conferma della positività al Covid-19. In attesa del secondo risultato - che nella maggior parte dei casi arriva con ritardi e lungaggini come più volte denunciato da chi è risultato infetto - sono stati posti in isolamento fiduciario.