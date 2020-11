Un arresto per droga a Modica . Il 40enne G.C., gestore di un'attività commerciale insieme alla moglie, è stato fermato in seguito a una perquisizione. I controlli sono partiti dopo che da tempo l'uomo era finito sotto la lente delle forze dell'ordine per un sospetto via vai nelle vicinanze della sua attività .

Un arresto per droga a Modica. Il 40enne G.C., gestore di un'attività commerciale insieme alla moglie, è stato fermato in seguito a una perquisizione. I controlli sono partiti dopo che da tempo l'uomo era finito sotto la lente delle forze dell'ordine per un sospetto via vai nelle vicinanze della sua attività.

Già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e in materia di droga, il 40enne agli agenti ha detto di occuparsi delle consegne a domicilio. In realtà, la sua presenza sarebbe stata funzionale a soddisfare le richieste di stupefacenti da parte degli assuntori. Durante le perqusizioni sono stati trovati circa 70 grammi di marijuana, dieci dei quali addosso a due assuntori.

Il magistrato di turno ha disposto per il 40enne gli arresti domiciliari nell'abitazione in cui vive. L'arresto è stato convalidato dal gip, che ha confermato anche la misura cautelare.