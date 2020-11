Il tre per cento dei tamponi rapidi effettuati nelle città in cui sono stati allestiti i drive-in sono risultati positivi. Questo il dato che arriva dallo screening rivolto alla popolazione scolastica (docenti, personale Ata, studenti e genitori degli alunni) in circa 30 centri dell'isola. In totale sono stati 30.620 i test in 48 ore . Il numero maggiore - oltre diecimila - è stato effettuato in provincia di Trapani. In totale sono stati 930 i soggetti a cui è stato riscontrato il virus . I

«L'iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana con le Asp e in collaborazione con Anci Sicilia e le amministrazioni locali, non si ferma: in molte delle città siciliane, infatti, i drive in resteranno operativi anche oggi e prossimamente si aggiungeranno altre località». L'assessorato alla Salute specifica che i tamponi rapidi non vengono calcolati nel bollettino quotidiano che fotografa l'andamento della pandemia.