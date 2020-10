«Cari centuripini, nonostante i nostri sforzi e le iniziative portate avanti per contenere il virus, la sua diffusione all'interno della nostra comunità non si è ancora arrestata ». Con queste parole il sindaco di Centuripe , Salvatore La Spina , ha annunciato che «L'Asp di Enna ha inoltrato alla Regione un documento per dichiarare Centuripe zona rossa ».

La richiesta arriva dopo il boom di contagi nelle ultime 24 ore, che hanno visto i casi di Covid-19 del comune dell'Ennese salire a cento. Ieri nella provincia di Enna si è raggiunto il numero record di 88 nuovi positivi. «È una decisione sofferta - continua il sindaco - una strada che mai avremmo voluto percorrere, abbiamo lottato tanto per evitarla, ma non è stato possibile».

«Il provvedimento non è ancora arrivato - conclude La Spina - ma sarà mia premura aggiornarvi tempestivamente sulle modalità e la durata di attuazione non appena sarà emanato. Vi informo che oggi è anche ripartita la raccolta dei rifiuti speciali per i soggetti positivi e proseguirà nei prossimi giorni. Sono certo comprendiate benissimo la situazione, è un momento particolare, ma rispettando le regole e rimanendo pazienti ne usciremo al più presto».