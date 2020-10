È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato sull'autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini . Al momento, il traffico in direzione Catania è bloccato e si registrano code per circa due chilometri .

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente che si è verificato sull'autostrada A19 Palermo-Catania tra gli svincoli di Catenanuova e Gerbini. Al momento, il traffico in direzione Catania è bloccato e si registrano code per circa due chilometri.

Le cause dell'incidente che ha coinvolto due veicolo sono ancora in fase di accertamento. Intanto sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e il personale di Anas per ripristinale la circolazione nel più breve tempo possibile.