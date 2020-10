Tre arresti per droga nel fine settimana nel Messinese. A Santa Teresa di Riva un 40enne è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare: a casa dell'uomo i militari hanno trovato 14 grammi di marijuana già essiccata e tre piantine di cannabis nasconste in un armadio trasformato in mini-serra , con tanto di lampada temporizzata e materiale riflettente. Per lui sono scattati i domiciliari in un'altra abitazione.

Tre arresti per droga nel fine settimana nel Messinese. A Santa Teresa di Riva un 40enne è stato arrestato dopo una perquisizione domiciliare: a casa dell'uomo i militari hanno trovato 14 grammi di marijuana già essiccata e tre piantine di cannabis nasconste in un armadio trasformato in mini-serra, con tanto di lampada temporizzata e materiale riflettente. Per lui sono scattati i domiciliari in un'altra abitazione.

A Giardini Naxos, i carabinieri hanno fermato un 28enne. L'atteggiamento nervoso ha insospettito i militari che hanno esteso la perquisizione personale anche a un magazzino dal quale l'uomo era uscito. All'interno i carabinieri hanno trovato 250 grammi di marijuana già pronta per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. Il 28enne è finito ai domiciliari.

Infine, a Messina, sono stati i carabinieri della stazione di Gazzi a intervenire nei confronti di un 29enne, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, che abita nel rione Minissale, sabato mattina è stato destinatario di una perquisizione domiciliare. Nel suo appartamento, i militari hanno trovato circa 1,7 chilogrammi di marijuana divisa in quattro confezioni. La droga era già pronta per la vendita. Anche in questo caso la procura ha disposto la misura cautelare dei domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.