«Cari amici, nella serata di domenica ho accusato sintomi influenzali e ho ritenuto opportuno effettuare il test per il Covid-19. Sono risultato Positivo». Inizia così il post su Facebook con cui il candidato sindaco di Augusta Pippo Gulino annuncia di avere contratto il coronavirus.

«Invito chi sia stato a stretto contatto con me, nonostante l'uso della mascherina, in questi giorni così concitati, di usare la massima cautela e consultare il proprio medico. Non preoccupatevi per me, sto bene e mi rimetterò presto - continua - per la mia famiglia, per i miei cari, per voi tutti e per la nostra città. Abbiamo un obiettivo da raggiungere e lo faremo insieme. Aspettatemi».

Pippo Gulino, radiologo e già sindaco di Augusta per tre mandati tra gli anni Novanta e i Duemila, sostenuto da tre liste civiche di centro: Civica per Augusta, Nuovo patto per Augusta e Augusta 2020, è uno dei due candidati chiamati a confrontarsi nel ballottaggio del 18 e 19 ottobre.

E al candidato arrivano anche gli auguri da parte dell'avversario, Giuseppe Di Mare, che si è guadagnato il ballottaggio grazie a un testa a testa con lo stesso Gulino, con entrambe le coalizioni che hanno ottenuto attorno al trenta per cento dei voti, «Appresa la notizia della positività al Covid 19 - dice - esprimo la mia affettuosa vicinanza al candidato sindaco Giuseppe Gulino, protagonista insieme a me dell'imminente ballottaggio per l'assegnazione della carica di sindaco. A lui va il mio augurio di vero cuore per una pronta e serena guarigione».