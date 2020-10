Ed è subito flop . Il tanto atteso click day al Bonus Sicilia si è trasformato nell'ennesimo fallimento . Per la promessa boccata d'ossigeno della Regione alle imprese colpite dal lockdown bisognerà così ricominciare a collegarsi, come stabilito dagli uffici, dalle ore 9 del prossimo 8 ottobre . Le regole del gioco prevedevano l'accettazione dei moduli precompilati fino alla mezzanotte di ieri. Oggi, invece, sarebbe dovuta scattare la corsa al click per inviare le richieste . Obiettivo essere il più rapidi possibile poiché al raggiungimento di un totale di richieste pari al 120 per cento dell'importo stanziato la piattaforma non avrebbe più accettato domande. I timori alla vigilia erano già tanti e questa mattina c'è stata la conferma.

Sul sito ufficiale della piattaforma telematica si legge del rinvio a giovedì per una «problematica tecnica imputabile a Tim». Il Bonus Sicilia è pari a 125 milioni di aiuti a fondo perduto per le microimprese chiuse durante i lockdown. Le imprese che si sono accreditate ammontano a 55.916. Per poterle finanziare tutte sarebbero necessari 675 milioni di euro. Subito dopo il flop a parlare di «fallimento annunciato» è stato il capogruppo all'Assemblea regionale siciliana del Partito democratico Giuseppe Lupo. «Abbiamo - dice - un governo di dilettanti allo sbaraglio, che dovrebbe dimettersi subito e che sta massacrando le attività produttive».

Per la Sicilia non è la prima volta che si presenta uno scenario come quello di oggi. I ricordi vanno inevitabilmente al periodo del governo regionale guidato da Rosario Crocetta e al noto Piano giovani. Quando migliaia di persone - in quel caso un piccolo esercito di stagisti - si scontrarono con la fragilità dei server informatici della Regione Sicilia.