Sono sessanta i Comuni siciliani chiamati a rinnovare i sindaci e i consiglieri comunali. Tra questi anche due capoluoghi: Agrigento e Enna. Per le elezioni amministrative si vota oggi (domenica 4 ottobre dalle 7 alle 22) e domani (lunedì 5 ottobre dalle 7 alle 14). Eventuali turni di ballottaggio sono previsti per il 18 ottobre. Chiamati alle urne sono oltre 800mila siciliani che avrebbero dovuto recarsi a eleggere i propri rappresentanti già durante la primavera. Le elezioni sono state però rimandate per l'emergenza legata alla pandemia del nuovo coronavirus.

Tra i cittadini chiamati a esprimere la propria preferenza avrebbero dovuto esserci anche quelli di Tremestieri Etneo (in provincia di Catania). Dopo la positività al Covid-19 di uno dei candidati alla carica di primo cittadino che aveva chiesto il rinvio del voto, la sospensione da parte della Regione è arrivata ma per altri motivi: secondo la magistratura inquirente, da un'indagine della compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania, emerge «la sussistenza di illeciti di rilevanza penale correlati alle sottoscrizioni e alle relative autenticazioni delle liste dei candidati». Qui è già stato deciso che si voterà il 29 e il 30 novembre.

Così, nel Catanese restano sette i centri in cui si terranno le sfide elettorali: Bronte, Mascali, Milo, Pedara, San Giovanni La Punta, San Pietro Clarenza e Trecastagni. Nell'Agrigentino, oltre al capoluogo, di vota anche a Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana. In provincia di Caltanissetta sono cinque i Comuni chiamati al voto: Bompensiere, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Villalba. Oltre a Enna, in provincia si vota anche ad Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe.

Dodici i Comuni interessati da questa tornata elettorale nel Messinese: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Giardini Naxos, Graniti, Limina, Malvagna, Milazzo, Mirto, Naso, Raccuja, San Salvatore di Fitalia e Savoca. Nel Palermitano, invece, sono chiamati al voto i cittadini di Aliminusa, Caltavuturo, Carini, Godrano, Isola delle Femmine, Lascari, Misilmeri, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Scillato, Termini Imerese, Trabia e Villabate. In provincia di Ragusa si vota solo a Ispica, mentre nel Siracusano ad Augusta e Floridia. Quattro sono, infine, i Comuni che si rinnovano nel Trapanese: Campobello di Mazara, Favignana, Gibellina e Marsala.