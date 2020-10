Una partoriente è arrivata al pronto soccorso ostetrico dell' ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positiva al nuovo coronavirus. Ricoverata d'urgenza per il parto , la donna è stata poi isolata e affidata alle cure degli epidemiologi. Essendo asintomatica è stata già dimessa e affidata alle Unità speciali di continuità assistenziale ( Usca ) territoriali.

Una partoriente è arrivata al pronto soccorso ostetrico dell'ospedale Umberto I di Siracusa è risultata positiva al nuovo coronavirus. Ricoverata d'urgenza per il parto, la donna è stata poi isolata e affidata alle cure degli epidemiologi. Essendo asintomatica è stata già dimessa e affidata alle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) territoriali.

Nella struttura ospedaliera, come fanno sapere dall'Asp, sono subito scattate tutte le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Tutto il personale e gli utenti venuti in contatto con la gestante sono stati screenati e tutti gli ambienti sono stati sanificati. I tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo.

«Il protocollo anti-Covid predisposto nell’area materno-infantile dell’azienda - dichiara il direttore del dipartimento Antonino Bucolo - ha funzionato perfettamente. L’unità operativa ha predisposto e attuato tutte le misure di prevenzione e protezione e ha adottato tutte le procedure secondo le linee guida e i protocolli previsti».