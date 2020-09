Sequestrato un impianto di frantumazione di inerti a Modica , nel Ragusano. A intervenire sono stati i carabinieri del Noe di Catania , dopo numerose segnalazioni ricevute da parte di cittadini che lamentavano il deposito di polveri nelle strade comunali e nelle aree private. Dalle indagini dei militari è emerso che il sistema di abbattimento delle polveri in atmosfera non era adeguato alle esigenze, in quanto non usava filtri idonei .

Sequestrato un impianto di frantumazione di inerti a Modica, nel Ragusano. A intervenire sono stati i carabinieri del Noe di Catania, dopo numerose segnalazioni ricevute da parte di cittadini che lamentavano il deposito di polveri nelle strade comunali e nelle aree private. Dalle indagini dei militari è emerso che il sistema di abbattimento delle polveri in atmosfera non era adeguato alle esigenze, in quanto non usava filtri idonei.

Dal sopralluogo sono emersi altri illeciti: una vasca di circa 1500 metri quadrati non imperabilizzata in cui venivano stoccati fanghi provenienti dal lavaggio degli inerti e un altro spazio che vevniva usato come deposito di penumatici fuori uso e bidoni di olii esausti. Stando a quanto riscontrato dai carabinieri, le acque venivano smaltite sulla pubblica via.

I titolari dell'impianto sono stati denunciati alla procura di Ragusa per il reato di getto pericoloso di cose, emissione di polveri diffuse in atmosfera, discarica abusiva, deposito incontrollato di rifiuti ed altre violazioni alle prescrizioni di carattere ambientale.