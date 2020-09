La firma tanto attesa è arrivata . L'assessore ai Beni culturali Alberto Samonà ha dato l'ok alla chiusura la procedura, aperta dalla Soprintendenza di Enna, per l'apposizione del vincolo archeologico nell'area di monte Pietraperciata , a Centuripe. Il decreto porta la firma del dirigente generale Sergio Alessandro. Con questo passo viene di fatto disposto il divieto di costruzione nell'area che era stata individuata - e comprata - dalla Oikos per farne una mega-discarica per rifiuti indifferenziati.

La firma tanto attesa è arrivata. L'assessore ai Beni culturali Alberto Samonà ha dato l'ok alla chiusura la procedura, aperta dalla Soprintendenza di Enna, per l'apposizione del vincolo archeologico nell'area di monte Pietraperciata, a Centuripe. Il decreto porta la firma del dirigente generale Sergio Alessandro. Con questo passo viene di fatto disposto il divieto di costruzione nell'area che era stata individuata - e comprata - dalla Oikos per farne una mega-discarica per rifiuti indifferenziati.

La famiglia Proto, in questi anni, ha dichiarato di volere investire in una piattaforma di trattamento della spazzatura nonostante l'indirizzo del governo sia quello di puntare sull'impiantistica pubblica, anche in fatto di discariche. La scommessa degli imprenditori catanesi poggia sulla consapevolezza che i piani della Regione - a partire dalla riforma di settore che da oltre un anno è ferma all'Ars - spesso hanno tempi molto più lunghi delle esigenze quotidiane dei territori. A rispondere era stato nei giorni scorsi l'assessore regionale Alberto Pierobon, che, nel corso di una visita a Centuripe, ha ribadito che nel piano di gestione non sono previsti maxi-impianti nell'Ennese e che, in ogni caso, anche nell'eventualità di future emergenze, le attuali capacità presenti nelle discariche già esistenti garantiscono un orizzonte di tranquillità di oltre cinque anni.

«Ho seguito personalmente la vicenda - dichiara Samonà - perché ritengo bene prioritario la salvaguardia di un'area paesaggistica e ambientale della Sicilia centrale dove sono custodite preziose testimonianze del periodo Eneolitico e del Bronzo antico. Posso dire che qui non potrà sorgere nessuna discarica. Con il vincolo abbiamo voluto proteggere un territorio e la sua storia, scongiurando, definitivamente il rischio di adibire l’area a una discarica che avrebbe prodotto un incalcolabile danno per la collettività tutta. L’istituzione dell’area archeologica, assunta nell’interesse della comunità - precisa l’assessore - non deve essere vista come un limite a fare, ma come un’occasione per apprezzare la peculiarità del proprio territorio e a valorizzarlo, come momento di consapevolezza e coscienza che costringe gli amministratori a farne un buon uso».

«Una bella notizia dopo anni di impegno e di battaglie», è il commento di Italia Nostra, una delle realtà associative che hanno seguito l'evolversi della vicenda Centuripe. «Il provvedimento salvaguardeà, da possibili utilizzazioni improprie, un’area archeologica particolarmente importante e un paesaggio tanto superbo quanto integro».