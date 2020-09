Due piccole strutture alberghiere chiuse dopo la positività al Covid-19 di alcuni dipendenti. A diramare la notizia, durante un video aggiornamento pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Taormina, è stato il sindaco Mario Bolognari. Stando alla ricostruzione fornita dal primo cittadino la positività è emersa dopo il primo caso di infezione di un lavoratore. Particolare che ha portato l'Azienda sanitaria provinciale a eseguire un controllo generale.

Gli infetti, tranne uno, risiedono fuori dal territorio del Comune in provincia di Messina e sono già stati posti in isolamento domiciliare obbligatorio perché asintomatici. «L'Asp di Messina - continua il sindaco - monitora anche familiari, conviventi e contatti stretti per contrastare i rischi concernenti una eventuale ulteriore diffusione del virus sul territorio». A Taormina, su iniziativa del Comune e dell'Asp, verrà allestita giovedì 15 settembre una postazione drive-in nel parcheggio della stazione, di proprietà della compagnia Interbus, per l'esecuzione dei tamponi di controllo sulle persone risultate positive.

I clienti che avevano programmato il loro soggiorno nei due alberghi chiusi hanno cambiato struttura per la loro permanenza nella cittadina. «Spero che questo caso si possa chiudere presto con la riapertura degli hotel nella totale sicurezza - conclude il sindaco - Possiamo avere casi come questo perché stanno aumentando il numero dei tamponi».