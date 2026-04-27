Laboratorio per lavorazione della droga a Palermo, due arresti

27/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È stato individuato a Grisì un laboratorio per la lavorazione e il confezionamento di derivati della cannabis, nonché droghe sintetiche. Durante l’operazione della guardia di finanza di Palermo sono state arrestate due persone. Tutto è nato da un controllo effettuato nelle strade del capoluogo nei confronti di due palermitani che trasportavano in auto circa 500 grammi di sostanza, presumibilmente del tipo chetamina, e pasticche di metanfetamine.

Laboratorio domestico attrezzato

Durante una perquisizione in casa di uno dei due indagati è stato trovato un laboratorio domestico attrezzato per la trasformazione della droga. Sono stati sequestrati 46 chili tra infiorescenze di marijuana e trinciato, oltre a 819 spinelli pre-confezionati pronti per la vendita. Trovati anche liquidi ai cannabinoidi pronti per la ricarica di sigarette elettroniche e oltre 4 chili di caramelle e prodotti dolciari a base di principio attivo stupefacente. Oltre alla droga i finanzieri hanno sequestrato 7.500 euro in contanti. La merce sequestrata, se immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato ricavi stimati per oltre 172.000 euro. Un professionista palermitano è stato arrestato e portato in carcere, il secondo indagato è stato posto ai domiciliari.

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