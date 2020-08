Sono 65 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore . A rivelarlo è l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile nazionale. L'incremento più rilevante si registra nella provincia di Palermo con 59 infetti . In questo gruppo rientrano i 58 migranti trovati positivi dopo essere arrivati a Lampedusa , in provincia di Agrigento. Il numero, tuttavia, è compreso nella provincia del capoluogo siciliano poiché l'Asp competente per i tamponi nell'isola delle Pelagie è quella di Palermo.

Sono 65 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. A rivelarlo è l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile nazionale. L'incremento più rilevante si registra nella provincia di Palermo con 59 infetti. In questo gruppo rientrano i 58 migranti trovati positivi dopo essere arrivati a Lampedusa, in provincia di Agrigento. Il numero, tuttavia, è compreso nella provincia del capoluogo siciliano poiché l'Asp competente per i tamponi nell'isola delle Pelagie è quella di Palermo.

In questo momento in Sicilia il totale degli infetti sfiora i mille con 947 casi di attuali positivi. Il numero totale dall'inizio della pandemia è di 4067. Gli ospedalizzati sono 63 di cui nove ricoverati in Terapia intensiva. Mentre le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 884. In Italia nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività al coronavirus sono stati 953 con quattro deceduti. Un dato che deve essere letto tenendo in considerazione il netto calo dei tamponi effettuati, che sono stati 45914 mentre sabato erano stati più di 77mila.

Intanto entro le 24 di oggi, almeno sulla carta, dovrebbe essere applicata la discussa ordinanza firmata dal governatore Nello Musumeci. Un documento stigmatizzato dal Viminale con cui il presidente della Regione ha disposto lo svuotamento dei centri d'accoglienza per i migranti.