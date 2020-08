Ci sono 29 nuove persone risultate positive al Covid-19 oggi sull'Isola . I casi degli attuali contagiati, in totale, sull'Isola salgono così a 562 . Di questi 513 si trovano in isolamento domiciliare , mentre 49 sono ricoverati in ospedale (sei nel reparto di Terapia intensiva ).

Tra le persone i cui tamponi hanno dato esito positivo nella giornata di oggi ci sono tre ragazzi che avevano partecipato alla serata nella discoteca Afrobar alla Playa di Catania. Tutti i contatti diretti del primo giovane risultato positivo, si trovano in isolamento domiciliare preventivo e verranno sottoposti al tampone orofaringeo allo scadere dei 14 giorni.

Contagiati anche due genitori dei ragazzi della comitiva di Canicattini Bagni, nel Siracusano, rientrati da una vacanza a Malta. I test effettuati sugli altri appartenenti ai nuclei familiari degli undici giovani positivi hanno dato, invece, esito negativo. Come previsto dalle circolari e dalle direttive minesteriali, un centinaio di persone che hanno preso parte a una festa di un diciottesimo compleanno alla quale era presente uno dei ragazzi positivi al nuovo coronavirus, verranno sottoposti al tampone allo scadere dei 14 giorni dalla data dell'ipotetico contagio (che sarebbe avvenuto lo scorso venerdì).

Giorno in cui saranno ripetuti i tamponi anche per gli undici giovani risultati positivi dopo essere rientrati dall'isola dei cavalieri e a tutti i loro familiari, anche per quelli che sono risultati negativi al primo tampone. Per circoscrive l'eventuale possibilità di allargamento del contagio nella piccola comunità del Siracusano, la sindaca Marilena Miceli ha invitato i cittadini che pensano di avere avuto contatti con qualcuno dei partecipanti alla festa di compleanno, a informare il proprio medico curante e a sottoporsi, volontariamente al test sierologico.