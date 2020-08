L'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile colloca la Sicilia in testa alla classifica giornaliera dei nuovi contagiati. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 89 nuovi casi di positività al Covid-19. Tra questi ci sono i 64 migranti di Pozzallo . Attualmente la Sicilia è la sesta Regione in Italia per attuali positivi con 538 casi , dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. In isolamento domiciliare ci sono invece 488 persone mentre sono 50 in totali gli ospedalizzati di cui sei ricoverati in Terapia intensiva .

L'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile colloca la Sicilia in testa alla classifica giornaliera dei nuovi contagiati. Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 89 nuovi casi di positività al Covid-19. Tra questi ci sono i 64 migranti di Pozzallo. Attualmente la Sicilia è la sesta Regione in Italia per attuali positivi con 538 casi, dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. In isolamento domiciliare ci sono invece 488 persone mentre sono 50 in totali gli ospedalizzati di cui sei ricoverati in Terapia intensiva.

La provincia con più nuovi casi è Ragusa con 72 casi, Catania e Palermo si attestano entrambe a quota cinque e Siracusa sette. Tutte le altre province non hanno fatto registrare nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore. A Ragusa e dintorni, esclusi i casi di Pozzallo, gli infetti di oggi sono tutti d'importazione: uno proveniente da Malta e residente nel capoluogo, uno di Vittoria proveniente da Bordeaux. Poi quattro giovani residenti a Modica che hanno avuto contatti con altri soggetti infetti.

Nelle ultime 24 ore in Italia i nuovi casi in totale sono stati 412 con sei persone decedute. Esclusa gli 89 casi registrati nei confini dell'Isola ci sono 68 nuovi positivi in Lombardia e 65 in Veneto. Intanto a Pozzallo è previsto l'arrivo dell'esercito per controllare l'hotspot ed evitare eventuali fughe come già avvenuto nei giorni scorsi.