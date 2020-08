Ci sono tre persone risultate positive al nuovo coronavirus nell'Isola tra gli 823 tamponi che sono stati processati oggi. Stando ai dati riportati dalla protezione civile nazionale , il totale degli infetti da Covid-19 in Sicilia è di 288 person e .

Di queste 39 si trovano ricoverate in ospedale, di cui tre in Terapia intensiva. Per alte 249 persone è stato disposto, invece, l'isolamento domiciliare.